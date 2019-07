Bülent Korkmaz: "Lucescu'ya teşekkür ediyorum"

Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını Erzurum'da sürdüren geçtiğimiz yılın flaş takımlarından Antalyaspor'da teknik direktör Bülent Korkmaz özel açıklamalarda bulundu.

Bülent Korkmaz, "Ali Şafak Öztürk başkanın gelişiyle birlikte güzel bir ortam da oluştu. Bu da sezonu güzel bitirmemizde önemliydi. Bu sene, üzerine koyup ilerlemek istiyoruz. Takım da bu düşüncede ve istekli, arzulu şekilde çalışıyoruz. Erzurum'da gayet güzel bir ortam var" dedi.



"GEÇTİĞİMİZ YIL HERKESİ YANILTTIK"

Geçen yıl ve önümüzdeki sezon hakkında düşüncelerini paylaşan Bülent Korkmaz, "Güzel bir sezon geçirdik. Kamuoyu bizi düşme adayı olarak görüyordu ama sene sonu farklı bir algı yarattık. Oyuncularımın çok büyük emeği var. Bir grup kenetlenir ve iyi bir aile ortamı oluşturursa o takım, o sezonu iyi geçirir. Ben buna inanıyorum. Her insan kendine göre iyidir ama önemli olan sporcu karakteridir. Ali Şafak Öztürk başkanın gelişiyle birlikte güzel bir ortam da oluştu. Bu da sezonu güzel bir bitirmemizde önemliydi. Bu sene, üzerine koyup ilerlemek istiyoruz. Takım da bu düşüncede istekli ve arzulu çalışıyoruz. Erzurum'da gayet güzel bir ortam var" dedi.



"GENÇ OYUNCULARDA AİDİYET DUYGUSU YARATMAK İSTİYORUZ"

Genç oyunculara çok önem verdiklerini söyleyen Korkmaz, "Altyapının başına Sedat Karabük'ü getirdik. Onunla etkileşimimiz çok iyi. Ali Şafak Öztürk başkan da buna önem veriyor. Babası da dernek başkanı oldu. Genç oyuncularda aidiyet duygusu yaratarak gelecek yıldaki hedeflere ulaşmamızda yardımcı olmalarını istiyoruz. Bahadır ve Doğukan artık bu takımın oynayan oyuncuları. Bunun üzerine koymak istiyoruz. Başkanla benim ortak hedefim bu. Ben üç yıllık bir kontrat imzaladım ve burada kendimi iyi hissediyorum. Sevgi ve saygı çerçevesinde hedeflerimize ulaşmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.



"ÜÇ TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ"

Transfer konusunda da bilgiler paylaşan tecrübeli teknik adam, "3 transfer yaptık. Ufuk, Karagümrük'te iyi iş yaptı. Harun'u Bodrumspor'dan aldık. Aatif ise tecrübeli ve kalitesine inandığımız bir diğer oyuncu. Amacımız genç ve tecrübeli oyunculardan güzel bir takım yaratmak. 3 oyuncu daha transfer etmek istiyoruz. Mevki belirtmek istemiyorum. Eğer genç oyuncu bulabilirsek genç oyuncu tercih edeceğiz. Türkiye'de kulüpler yüksek bonservis bedeli istiyor ve bu da geri adım atmamıza neden oluyor. Antalyaspor'un da bir borç durumu var, bunu da düşünüyoruz. Sedat Abi ile birlikte genç takımla dört gün çalıştık ve oradan bazı oyuncuları bu kampa getirdik" dedi.



"YABANCI KURALINA NEDEN TAKILIYORLAR ANLAMIYORUM"

DHA'ya konuşan Korkmaz, yabancı kuralıyla ilgili fikirlerini de şöyle dile getirdi;

"Buna neden takılıyorlar anlamıyorum. Ben gereksiz bir konuşma olarak görüyorum. Üretmedikten sonra istediğiniz kadar yabancı koyun fark etmez. Siz üretmek zorundasınız. Fransa ve Brezilya, üreterek bu noktalara geliyor. Merih Demiral Alanya'dan çıktı, Juventus'a gitti. Daha önce büyük bir takımın altyapısında oynadı. Orada şans verilmeli ve keşfedilmeliydi. Fatih Hoca, Ozan'a şans verdi ve Schalke'de şu an. Çağlar, Cengiz diğer örnekler. Önemli olan altyapıda doğru eğitim. 80 milyon nüfusumuz var ve biz oyuncu çıkarmak zorundayız. Bu bir devlet politikası olmalı. İyi statları, antrenman sahalarını, tesislerini bu yönde kullanmalıyız."



"MİLLİ TAKIMDA LUCESCU BÜYÜK BİR ADIM ATTI"

Milli takımın yakaladığı jenerasyona ve şu an ki durumuna değinen Bülent Korkmaz, "Lucescu'ya öncelikle teşekkür ediyorum. Bu değişimi o başlattı. Büyük bir adım attı ve fırsat yarattı. Şu anda ise Şenol hoca, bunu sürdürüyor. Onunla çalıştığım için çok şanslıyım. Kulüplerde bu konuda ona yardımcı olmalı. Bu jenerasyona çok güveniyorum. Bunu iki yıl önce de söyledim geçen yıl da. Biz onlara güvenelim, destekleyelim, yeri geldiğinde yapıcı eleştiriler yapalım. Ben bu jenerasyonun büyük turnuvalarda yer alacağını düşünüyorum" diye konuştu.



"KİŞİSEL OLARAK İLK HEDEFİME ULAŞTIM"

Teknik direktör olarak ilk hedefine ulaştığını belirten Korkmaz, "Bir sezona başlayıp, bitirmek benim ilk hedefimdi. Buna ulaştım. Bu sene de maç kazandıkça, maç kazanmak istiyorum. Başlayıp bitirebilmek ve bir genç oyuncu oynatabilmek, geçen sene olduğu gibi bu sene de en büyük hedefim. Belli bir puan sınırı koymadım bu sezon için. Üç sene sonra altyapıdan çıkmış 5-6 oyuncu görmek istiyorum" ifadelerini kullandı.



"YABANCI TEKNİK DİREKTÖRE KARŞI DEĞİLİM"

Yabancı teknik direktör konusundaki düşüncelerini ifade eden Bülent Korkmaz, "Buna karşı değilim. Nasıl yabancı futbolcu transfer ediyorsak, yabancı teknik direktörlerin de ülkemizde görev alması gayet normal. Nihayetin hepimiz mesleğimizi idare ediyoruz. Bizde de çok yetenekli, bilgili, gelişime açık teknik direktörler var. Teknolojiden, değişimden faydalanan ve başarılı olan antrenörlere sahibiz" şeklinde konuştu.



"TÜRK ANTRENÖRLER İÇİN DİL, BİR SORUN OLABİLİR"

Türk antrenörlerin yurt dışında çalışma durumları hakkında fikirlerini paylaşan Korkmaz, "Dil bir sorun olabilir. Nihayetinde yabancı dil de bilmeniz gerekir. Ortam, duygu, cesaret de diğer etmenler. Bana böyle bir fırsat gelirse değerlendirmek isterim. Risk mi? Evet, risk ama risk almadan başarı gelmiyor. Bu tabii ki sizin kendi ülkenizde çalıştırdığınız takımınızla başarı durumunuza da bağlı. Büyük kulüp çalıştırıyorsanız başarı kıstası şampiyonluktur. Anadolu takımı çalıştırıyorsanız Avrupa kupalarına katılmak önemli bir kriterdir" ifadelerini kullandı.



"SÜRPRİZ BİR TAKIM ÇIKABİLİR"

Geçen sezon ligde yaşanan çekişmenin bu sezon da olabileceğini dile getiren Korkmaz, "Geçen sezon geçmişte kaldı herkes önüne bakmaz zorunda. Klasik bir laf ama geçmişten de bir ders çıkarıp kulüpler planlama yapmalı. Geçen sezon enteresan bir lig oldu. Bütün takımlar birbirlerine çok yakındı. Bu sezonda böyle olacağını düşünüyorum. Teknik adamlar artık hem kendi takımlarını hem de rakipleri iyi analiz ettiklerini düşünüyorum. Şampiyonluğa oynayan takımlar az çok belli. Sezon devam ettikçe, şampiyonlukta iddialı takımların performansı gidişatı belirleyecek. Sürpriz bir takım belki çıkar ve üst sıralara oynayabilir. Türkiye'de de Avrupa'da da bu oldu" diye konuştu.



"AVRUPA'DA BAŞARI GELİRSE ÜLKE FUTBOLU GELİŞİR"

Bu sezon Avrupa kupalarında yer alan takılarında başarılı olmasından mutluluk duyacağını vurgulayan Korkmaz, "Avrupa'da yer alan büyün Türk takımların başarılı olmasını isterim. Başarı gelirse Türkiye'de futbolun marka değeri artıyor, olmadığında ise düşüyor. Bu bir gerçek. Olmaması için bir neden yok, önemli olan yaşayabilmek ve yaşatabilmek. Başarılı olurlarsa ülke futbolu gelişir" açıklamasında bulundu.