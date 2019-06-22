22 Haziran 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Serdar’dan Antalya açıklaması

Serdar’dan Antalya açıklaması
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 22.06.2019

Bundesliga ​2'de Darmstadt'ta oynayan gurbetçi golcü Dursun, iddialarını doğruladı.

Sezonu 33 maçta 11 gol, 7 asistle tamamlayan 27 yaşındaki golcü, " ile görüşmeler oldu. 1-2 milyon euro bonservis düşünülüyor" dedi. Başarılı santrfor, 'de , , ve Karagümrük'te oynadı.
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