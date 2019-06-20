20 Haziran 2019, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Aatif sevinci

Aatif sevinci
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 20.06.2019

'ye hocası 'dan geçer oy.

Antalyaspor , sürpriz transferleri Aatif'a güven oyu verdi. Korkmaz, "İlk transferimiz Aatif. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımımıza büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah karakter olarak da iyi oyuncuları kadroya katabiliriz" ifadelerini kullandı.
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