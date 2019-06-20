20 Haziran 2019, Perşembe
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Aatif sevinci
Giriş Tarihi: 20.06.2019
Aatif Chahechouhe'ye hocası Bülent Korkmaz'dan geçer oy.
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sürpriz transferleri Aatif'a güven oyu verdi. Korkmaz, "İlk transferimiz Aatif. Çok kaliteli bir oyuncu. Takımımıza büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. İnşallah karakter olarak da iyi oyuncuları kadroya katabiliriz" ifadelerini kullandı.
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