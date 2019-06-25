25 Haziran 2019, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı

Antalyasporlu Vainqueur, Toulouse'a kiralandı
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 25.06.2019 Giriş Tarihi: 25.06.2019

takımlarından 'da , 1. Lig ekibi Toulouse'a kiralandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sözleşmesi gelecek sezonun sonunda bitecek 'un, Toulouse'a kiralandığı belirtilerek, "Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

'a 2017-2018 sezonu başında 'nın Roma takımından transfer olan Vainqueur, geride kalan sezonun devre arasında ise bir diğer Fransız ekibi Monaco'ya kiralanmıştı.

William Vainqueur, Monaco formasıyla 1. Ligi'nde 3, Fransa Lig Kupası'nda ise 1 maçta görev alırken, gol atamadı.

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