19 Haziran 2019, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Antalya’da Serdar iddiası
Giriş Tarihi: 19.06.2019
Antalyaspor'un Darmstadt'tan 27 yaşındaki golcü Serdar Dursun'la ilgilenildiği öğrenildi.
Aatıf'ı alan Antalyaspor, hücum bölgesine bir transfere daha hazırlanıyor. Almanya'da Bundesliga 2'de Darmstadt'tan 27 yaşındaki golcü Serdar Dursun'la ilgilenildiği öğrenildi. 1.90 boyundaki Serdar, geçen sezon 35 maçta 11 gol, 7 asistle oynadı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"