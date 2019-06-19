19 Haziran 2019, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya’da Serdar iddiası

Antalya’da Serdar iddiası
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 19.06.2019

'un Darmstadt'tan 27 yaşındaki golcü 'la ilgilenildiği öğrenildi.

Aatıf'ı alan , hücum bölgesine bir transfere daha hazırlanıyor. 'da Bundesliga 2'de Darmstadt'tan 27 yaşındaki golcü 'la ilgilenildiği öğrenildi. 1.90 boyundaki Serdar, geçen sezon 35 maçta 11 gol, 7 asistle oynadı.
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