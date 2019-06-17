17 Haziran 2019, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da

Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 Giriş Tarihi: 17.06.2019

Son olarak  forması giyen Faslı futbolcu 'la anlaşma sağladı. ekibi, transferi kısa süre içerisinde duyuracak.

'de son olarak forması giyen Faslı futbolcu 'nun yeni adresi belli oldu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 'la anlaşma sağladı. ekibi, transferi kısa süre içerisinde duyuracak. Aatif, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Sivasspor formaları da giymişti.

Geride bıraktığımız sezon Rizespor'da geçiren Faslı yıldız, çıktığı 16 karşılaşmada 3 gole imzasını atmıştı

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