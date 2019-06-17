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Aatif Chahechouhe Antalyaspor'da
Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 Giriş Tarihi: 17.06.2019
Son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe, Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi, transferi kısa süre içerisinde duyuracak.
Süper Lig'de son olarak Çaykur Rizespor forması giyen Faslı futbolcu Aatif Chahechouhe'nun yeni adresi belli oldu.
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Antalyaspor'la anlaşma sağladı. Akdeniz ekibi, transferi kısa süre içerisinde duyuracak. Aatif, Türkiye kariyerinde Fenerbahçe ve Sivasspor formaları da giymişti.
Geride bıraktığımız sezon Rizespor'da geçiren Faslı yıldız, çıktığı 16 karşılaşmada 3 gole imzasını atmıştı
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