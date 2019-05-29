29 Mayıs 2019, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor’da Tarık Çamdal’ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Tarık Çamdal’ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 29.05.2019

Devre arasında ’dan ayrılıp ’la yarım sezonluk anlaşan ’la bir sezon daha sözleşme uzatıldı.

'de son hafta deplasmanda 'ye yenilerek Avrupa şansını kaybeden , iç çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Brezilyalı savunma oyuncusu Diego ile sözleşme uzatan kırmızı-beyazlılar performansı yükselmeye başlayan ile de 1 yıllık anlaşma sağladı.

Devre arasında Antalyaspor'a yarım sezonluk transfer olan 28 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Tarık Çamdal, formsuzluk ve sakatlık sürecinin ardından forma şansı bulamadı. Tarık Çamdal, ligin son haftalarındaki E. Y. Malatyaspor karşılaşmasında 18 dakika, Fenerbahçe maçında ise 90 dakika sahada kaldı. Performansı yükselen Tarık Çamdal ile Antalyaspor yönetimi 1 yıllık daha sözleşme uzattı.
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