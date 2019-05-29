29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Devre arasında Antalyaspor'a yarım sezonluk transfer olan 28 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Tarık Çamdal, formsuzluk ve sakatlık sürecinin ardından forma şansı bulamadı. Tarık Çamdal, ligin son haftalarındaki E. Y. Malatyaspor karşılaşmasında 18 dakika, Fenerbahçe maçında ise 90 dakika sahada kaldı. Performansı yükselen Tarık Çamdal ile Antalyaspor yönetimi 1 yıllık daha sözleşme uzattı.
Antalyaspor’da Tarık Çamdal’ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
Giriş Tarihi: 29.05.2019
Devre arasında Galatasaray’dan ayrılıp Antalyaspor’la yarım sezonluk anlaşan Tarık Çamdal’la bir sezon daha sözleşme uzatıldı.
Spor Toto Süper Lig'de son hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilerek Avrupa şansını kaybeden Antalyaspor, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Brezilyalı savunma oyuncusu Diego ile sözleşme uzatan kırmızı-beyazlılar performansı yükselmeye başlayan Tarık Çamdal ile de 1 yıllık anlaşma sağladı.
Devre arasında Antalyaspor'a yarım sezonluk transfer olan 28 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Tarık Çamdal, formsuzluk ve sakatlık sürecinin ardından forma şansı bulamadı. Tarık Çamdal, ligin son haftalarındaki E. Y. Malatyaspor karşılaşmasında 18 dakika, Fenerbahçe maçında ise 90 dakika sahada kaldı. Performansı yükselen Tarık Çamdal ile Antalyaspor yönetimi 1 yıllık daha sözleşme uzattı.
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