28 Mayıs 2019, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor’da Tarık Çamdal pişmanlığı

Antalyaspor’da Tarık Çamdal pişmanlığı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 28.05.2019

’in devre arasında ’dan ayrılarak ’a gelen 28 yaşındaki , sadece bir maçta ilk 11’de sahaya çıkabildi.

Devre arasında bedelsiz olarak 'a transfer olan savunma oyuncusu , bekleneni veremedi. Çamdal'ın performansının beğenilmesi halinde sözleşmesi uzatılacaktı. İmza töreninde Çamdal, "Antalyaspor camiasında yeniden doğmak istiyorum. Buradan tüm Antalyaspor camiasına teşekkür ediyorum. Benim için yeni bir çıkış olacak, bundan eminim. Hedeflerim büyük, inşallah eski performansımı yakalar, uzun yıllar bu formayı terletirim" ifadelerini kullanmıştı.

Tarık Çamdal, ligin 33. haftasında E.Y. Malatyaspor karşılamasında sonradan, maçında ise ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu. Deneyimli savunma oyuncusu toplamda 108 dakika sahada kalabildi.
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