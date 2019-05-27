27 Mayıs 2019, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç fırtınası

Antalyaspor’da Mevlüt Erdinç fırtınası
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 27.05.2019

Sezon başında 'den kiralanan 32 yaşındaki , ligde çıktığı 24 maçta 12 gol atma başarısı gösterirken 3 de asist yaptı.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu başında 'den kiralanan , 'da başarılı bir sezonu geride bıraktı. Golcü futbolcu özellikle ligin son 7 haftasına damgasını vurdu. Mevlüt Erdinç, çıktığı son 7 lig maçında 8 gol attı. Formda forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştıkları karşısında gol atmayı başardı. Antalyaspor'un en golcü ismi olan Mevlüt Erdinç, 'a 1, 'a 1, 'a 2, 'ya 1, Akhisarspor'a 2,Erzurumspor'a 1, 'ye 1, E.Y Malatyaspor'a 2 ve son olarak Fenerbahçe'ye 1 gol atarak, toplamda 12 gole ulaştı.

Mevlüt Erdinç, 2 gol de karşılaşmalarında kaydetti.

Antalyaspor yönetiminin ise başarılı oyuncu ve Medipol Başakşehir Kulübü ile yeni sezon için bir görüşme yapacağı öğrenildi.

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