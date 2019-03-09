09 Mart 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor, Galatasaray için evinde son provasını yaptı

Antalyaspor, Galatasaray için evinde son provasını yaptı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 09.03.2019

'in 25. haftasında pazartesi günü deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maç öncesinde evindeki son çalışmasını bugün yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmana düz koşu ile başlayıp 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. Çift kale maçı yeşil yelekli takım kazandı.
, yarın öğle saatlerinde 'a gidecek ve maç öncesindeki son çalışmasını akşam saatlerinde bu şehirde gerçekleştirdikten sonra kampa girecek.

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