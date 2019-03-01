02 Mart 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Bülent Korkmaz: “Hayal kırıklığına uğradım”

Bülent Korkmaz: “Hayal kırıklığına uğradım”
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.03.2019

Korkmaz, 4-2 mağlup oldukları maçı sonrası yaptığı kısa açıklamada, “Hayal kırıklığına uğradım” dedi.

'in 24. haftasında evinde 'nü ağırlayan Antalyaspor, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından basın mensuplarının karşısına geçen Korkmaz, kısa bir açıklama yaptı.

"Söylenecek fazla bir şey yok" diyen Korkmaz, "Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Kendi adıma hayal kırıklığına uğradım. Sivas maçından sonra bu maçı kazansaydık birçok şeyi halletmiştik. Maçı geride bırakacağız. Milli maç arasına son iki maç var. Bu maçlara iyi hazırlanıp en az 4 puan almamız gerekir. İnşallah bunu yapabiliriz" dedi.

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