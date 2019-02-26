28 Şubat 2019, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı

Antalyaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 27.02.2019 Giriş Tarihi: 26.02.2019

, 'in 24. haftasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün açıklamasına göre 'nde yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

Haziran ayında 'da yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Şampiyonası'nda 'yi temsil edecek İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek 'u ziyaret etti.

Teknik direktör Bülent Korkmaz'a isminin yazılı olduğu 3 numaralı milli formayı hediye eden ay-yıldızlılar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Korkmaz da , futbolcular tarafından imzalanmış Antalyaspor forması hediye etti.

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