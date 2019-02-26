Antalyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.
Haziran ayında Yunanistan'da yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek Antalyaspor'u ziyaret etti.
Teknik direktör Bülent Korkmaz'a isminin yazılı olduğu 3 numaralı milli formayı hediye eden ay-yıldızlılar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Korkmaz da işitme engellilere, futbolcular tarafından imzalanmış Antalyaspor forması hediye etti.
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