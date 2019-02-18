18 Şubat 2019, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Bülent Korkmaz'dan hakem isyanı

Bülent Korkmaz'dan hakem isyanı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 18.02.2019

'in 22. haftasında Antalyaspor evinde 'e 1-0 mağlup oldu. karşılaşmanın ardından beIN Sports'a konuştu.

'de 22'nci haftanın kapanış maçında lider , Antalyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı ve 'ın 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Mücadelenin ardından Antalyaspor teknik direktörü önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Bülent Korkmaz'ın maç sonu açıklamaları:

"Bazı şeylere çok şaşırıyorum. Hakemler hakkında hiç yorum yapmadım, yenildiğimizde bile tebrik ettik. Pozisyonları kamuoyuna bırakıyorum, konuşursak ceza alıyoruz."

"Robinho'nun Nazım'a yaptığı, Emre'nin Fredy'ye yaptığı ve Doukara'nın penaltı pozisyonu... Galatasaray ile buradaki maçımızda da VAR hakemi 'dı, Muslera'nın Maicon ile olan pozisyonu... Kamuoyuna bırakıyorum."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Antalyaspor-Başakşehir maçının VAR'ı Arda Kardeşler Antalyaspor-Başakşehir maçının VAR'ı Arda Kardeşler
Antalyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları Antalyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları
Antalya’da galibiyet andı Antalya’da galibiyet andı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör