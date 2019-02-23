MAÇ SONUCU l Sivasspor 1-2 Antalyaspor l ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti ve kritik 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor evinde Antalyaspor'u konuk etti. 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Antalyaspor 2-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırmaya başardı.

Maçtan dakikalar:

Karşılaşma ev sahibi Sivasspor'un vuruşu ile başladı.

15. dakikada sol kanattan gelişen atakta Serdar, penaltı noktası üzerindeki Doukara'ya doğru ortasını yaptı. Doukara, topu göğsüyle kontrol edip şık bir voleyle şansını denedi ama top üst direkten geri geldi.

23. dakikada Hakan'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Diego ile Sivasspor savunmasından sekerek yükseklik kazanan top kaleci Tolgahan'da kaldı.

30. dakikada sağ kanattan Nazım'ın ortasında kale önünde Doukara'dan önce davranan Bjarsmyr'in kafayla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası çizgisi üzerindeki Fredy'nin önüne düştü. Onun sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

36.dakikada Amilton'un pasında sağ kanatta topla buluşan Nazım Sangare, önünde bulduğu boşluğu iyi değerlendirdi ve sağ çaprazdan ceza sahasına girmeden uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla fileleri havalandırdı. 0-1

45.dakikada Amilton ceza sahası içinde yerde kaldı ve Cüneyt Çakır penaltı kararı verdi. Doukara topu filelere gönderdi ve ilk yarı 2-0 Antalyaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı Antalyaspor'un vuruşu ile başladı.

49. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Kone, rakibiyle girdiği ikili mücadelede topu ayağından aştı. O noktada geriden gelen Emre sert bir şutla şansını denedi ama top kaleci Ferhat'ta kaldı.

60. dakikada sağ kanattan hareketlenen Kone, ceza sahası çizgisi üzerindeki Emre'yi gördü ama Emre istediği vuruşu yapamadı ve kaleci Ferhat topun sahibi oldu.

61. dakikada Sivasspor'da Hakan Arslan, ceza sahası içinde Salih'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın hamlenin topa olduğunu belirterek oyunu devam ettirdi.

65.dakikada sağ kanatta topla buluşan Douglas'ın ortasında Arouna Kone zor pozisyonda iki rakibinin arasından yaptığı kafa vuruşuyla topu Ferhat'ın sağından ağlarla buluşturdu.

66. dakikada soldan ceza sahasına sokulan Doukara'nın yerden vuruşunda kaleci Tolgahan'da kaldı top.

76. dakikada sol kanatta topla buluşan Erdoğan, arka direkteki Kone'ye iyi bir orta yaptı ancak Kone altıpas içinde topun gelişine istediği vuruşu yapamadı ve top dışarı gitti.

90. dakikada sağ kanattan süratle ceza sahasına sokulan Muhammet, ceza sahası çizgisinin hemen önündeki Mert Hakan'a çıkardı pasını. Onun müsait durumda yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve 7 maç sonra Antalyaspor 3 puanla tanıştı ve kötü gidişata son verdi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan x, Douglas x, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya x, N'Dinga xx, Hakan Arslan xx, Rybalka x, Emre xx, Diabate xx, Kone xx

Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Mert Hakan, Muhammet Demir, Erdoğan, Papp, Özer, Torje, Fatih Aksoy, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Antalyaspor: Ferhat xxx, Angelo xx, Salih xx, Nazım Sangare xxx, Chico xxx, Charles xx, Hakan Özmert xxx, Amilton xxx, Serdar xx, Fredy xx, Doukara xxx

Yedekler: Ozan, Osman, Zeki, Drole, Doğukan, Yekta, Harun, Cissokho, Bahadır, Sergen

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Nazım Sangare (dk. 36), Doukara (dk. 45 pen.) (Antalyaspor)

Sarı kart: Amilton (Antalyaspor)