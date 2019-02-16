16 Şubat 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 16.02.2019
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar üzerinde durdu. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı futbolcular, yarın tesislerde yapacağı ter idmanının ardından kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak.
Antalya Stadı'ndaki Antalyaspor-Medipol Başakşehir mücadelesi, 18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı