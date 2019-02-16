16 Şubat 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Antalyaspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 16.02.2019

, 'in 22. haftasında sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar üzerinde durdu. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, yarın tesislerde yapacağı ter idmanının ardından kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak.

Antalya Stadı'ndaki - mücadelesi, 18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

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