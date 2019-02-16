16 Şubat 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalya’da galibiyet andı

Antalya’da galibiyet andı
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 15.02.2019

6 maçlık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen 'da maçı hazırlıkları sürdü.

Ligde 6 maçtır kazanamayan , lider karşısında kötü gidişata son vermek istiyor. Sahasında turuncu-lacivertlileri eli boş göndermek isteyen kırmızı-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yönetiminde hırslı bir şekilde sürdürdü.
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