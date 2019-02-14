14 Şubat 2019, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Cissokho’ya af

Cissokho’ya af
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 13.02.2019

'da sezon başında edilen ancak daha sonra bırakılan , affedildi.

'da sezon başında Evkur Yeni 'dan edilen ve performans düşüklüğü ile takıma uyum sağlamakta zorlandığı gerekçesiyle bırakılan , affedildi. 31 yaşındaki Fransız sol bek, 2'si kupa ve 14'ü lig toplam 16 maçta oynadı.
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