14 Şubat 2019, Perşembe
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Cissokho’ya af
Giriş Tarihi: 13.02.2019
Antalyaspor'da sezon başında transfer edilen ancak daha sonra kadro dışı bırakılan Cissokho, affedildi.
Antalyaspor'da sezon başında Evkur Yeni Malatya'dan transfer edilen ve performans düşüklüğü ile takıma uyum sağlamakta zorlandığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Cissokho, affedildi. 31 yaşındaki Fransız sol bek, 2'si kupa ve 14'ü lig toplam 16 maçta oynadı.
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