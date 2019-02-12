13 Şubat 2019, Çarşamba
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Antalyaspor lidere bilendi
Giriş Tarihi: 11.02.2019
Antalyaspor'da futbolcular Medipol Başakşehir mücadelesine konsantre oldu.
Çaykur Rizespor deplasmanından 1 puanla dönüp, Beşiktaş bozgununu bir nebze olsun telafi eden Antalyaspor, Pazartesi günü karşılaşacağı lider Başakşehir'i de puansız göndermenin planlarını yapıyor. Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini belirten Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Başakşehir karşısında tek hedefimiz galibiyet" diye konuştu.
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