13 Şubat 2019, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor lidere bilendi

Antalyaspor lidere bilendi
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 11.02.2019

'da futbolcular Medipol mücadelesine konsantre oldu.

deplasmanından 1 puanla dönüp, bozgununu bir nebze olsun telafi eden , Pazartesi günü karşılaşacağı lider 'i de puansız göndermenin planlarını yapıyor. Alt sıralardan bir an önce kurtulmak istediklerini belirten , "Başakşehir karşısında tek hedefimiz galibiyet" diye konuştu.
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