08 Şubat 2019, Cuma
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Başkandan motivasyon
Giriş Tarihi: 08.02.2019
Beşiktaş’a 6-2 yenilen Antalyaspor’da, Başkan Öztürk, futbolculara kulüpten alacaksız evlerine gitme sözü verdi.
Antalyaspor'da Başkan Ali Şafak Öztürk, kritik Rize maçı öncesi futbolcularla öğle yemeğinde buluştu. Başkan Öztürk, yaptığı konuşmada, "2. yarıdaki performansınız mükemmeldi. Maç 3-1'den sonra dönebilirdi ama futbol şansı izin vermedi. Beşiktaş sizi yenmedi, siz Beşiktaş'a yenildiniz. O maçın ikinci yarısındaki futbolla siz kalitenizi gösterdiniz. Bu birlik ve beraberliğinizi koruyun ve sezonu keyifli bir yerde bitirelim. Sezon sonunda herkes evine kulüpte alacağı olmaksızın gidecek" diye sezon sonu müjdesi verdi.
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