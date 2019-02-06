06 Şubat 2019, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Antalyasporda Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

, 'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda koşu ve ısınma hareketlerinin ardından bir süre tek pas oyunu oynayan futbolcular, iki grup halinde taktik çalıştı.

Antrenman, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Yeni transferlerden Fredy ve Amilton'un yanı sıra da bugünkü antrenmanda takımla çalıştı.

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