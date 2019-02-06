06 Şubat 2019, Çarşamba

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da Cissokho kadro dışı kaldı

Antalyasporda Cissokho kadro dışı kaldı
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

'a sezon başında olan , takıma uyum sağlayamaması ve performans düşüklüğü nedeniyle yönetim kararıyla bırakıldı.

ekiplerinden 'da sezon başı Evkur 'dan edilen , kaldı. Yönetimin, Fransız futbolcuyu kadro dışı bırakma kararı almasındaki nedenin ise performans düşüklüğü ve takıma uyum sağlamakta zorlanması gösterildi. Sezon başında Antalyaspor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Cissokho, kırmızı beyazlı formayla 2'si ve 14'ü Spor Toto Süper Lig olmak üzere toplam 16 maça çıkmıştı.

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