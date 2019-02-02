02 Şubat 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor hazır kıta

Antalyaspor hazır kıta
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 02.02.2019

, karşısında yeni transferler Amilton ve Fredy’i oynatacak.

Süper Lig'de 4 maçtır kazanamayan Antalya, evindeki karşılaşmasıyla bu hasretine son vermek istiyor. Son gün transfer tahtasını açtırıp 3 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren kırmızı-beyazlılarda , "Amilton ve Fredy'den Beşiktaş karşısında faydalanacağız. Tarık Çamdal'dan bir ay faydalanamayacağız. Çünkü takım idmanı görmedi" dedi. Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını vurgulayan Korkmaz, "Beşiktaş şampiyonluk yarışından uzaklaşmamak için kazanmak zorunda, biz de sıçrama yapmak için kazanmak zorundayız" dedi.

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