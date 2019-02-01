01 Şubat 2019, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da neşeli antrenman

Antalyasporda neşeli antrenman
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 01.02.2019

, 'in 20. haftasında sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

, pazar günü sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ile başladı. Gruplar halinde forma kapma oyunu oynayan kırmızı-beyazlıların bir hayli neşeli oldukları görüldü. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan Antalyaspor, antrenmanı çift sahada taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.

Sakatlığı bulunan Celutska ve antrenman eksiği bulunan takımdan ayrı koşu yaptı.
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