19 Ocak 2019, Cumartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Bülent Korkmaz: "Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz"

Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 19.01.2019 Giriş Tarihi: 19.01.2019

, maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Korkmaz berabere biten maç için "Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz" yorumunda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan , istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını vurgulayarak, "Oynanan oyuna göre bizim için 1 puan iyi diyebilirim. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. Bir puanın gelecek haftalarda işimize yarayacağını düşünüyorum." dedi.

Karaman: "İyi maç çıkardık"

İstikbal Mobilya Hikmet Karaman, maçında oyunun hakiminin kendileri olduğunu savundu.

Son maçlarda kazandıkları puanlara bakarak, gelecek haftalarda tehlikeli bölgeden uzaklaşacaklarına inandığını dile getiren Karaman, "Skor getirecek gol vuruşunu yapamadık. Bana göre zevkli bir maç oldu. İyi maç çıkardık." diye konuştu.

Öte yandan Karaman, futbolcusu 'un oyundan alınması sonrası yaşadığı üzüntüyü aktardı. Teknik adamların maç içinde istediği dakikada değişiklik yapabileceğini, oyuncuların da bu düşünceye sahip olması gerektiğini vurgulayan Karaman, "Kulübede kendisiyle konuştum. 'Sen kötü oynadın diye oyundan çıkmadın ki? Değişiklik yapacağız.' dedim. Söylediklerimi anlayınca daha mutlu oldu." açıklamasında bulundu.

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