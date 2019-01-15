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Antalyaspor’da Kayserispor hazırlıkları devam etti
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019
Antalyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu akşam karşılaşacağı Göztepe maçı kadrosunda yer almayan futbolcular Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor'da kupa maçının kadrosunda yer almayan futbolcular Kayserispor ile oynanacak ikinci yarının ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Kayserispor maçının taktik provalarını yaptırdı. Yağmur altında gerçekleşen antrenman, yarım sahada yapılan oyun ile sona erdi. Antrenmandan sonra restoranda futbolculardan Zeki Yıldırım ile Antrenör Tamer Sivrikaya için doğum günü kutlaması yapıldı. Pastayı birlikte kesen Zeki Yıldırım ve Tamer Sivrikaya, futbolcular ve teknik heyet tarafından tebrik edildi.
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