15 Ocak 2019, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor’da Kayserispor hazırlıkları devam etti

Antalyaspor’da Kayserispor hazırlıkları devam etti
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 Giriş Tarihi: 15.01.2019

'un, ’nda bu akşam karşılaşacağı maçı kadrosunda yer almayan futbolcular maçının hazırlıklarını sürdürdü.

'da kupa maçının kadrosunda yer almayan futbolcular ile oynanacak ikinci yarının ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda Kayserispor maçının taktik provalarını yaptırdı. Yağmur altında gerçekleşen antrenman, yarım sahada yapılan oyun ile sona erdi. Antrenmandan sonra restoranda futbolculardan ile Antrenör için doğum günü kutlaması yapıldı. Pastayı birlikte kesen Zeki Yıldırım ve Tamer Sivrikaya, futbolcular ve teknik heyet tarafından tebrik edildi.
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