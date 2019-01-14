14 Ocak 2019, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor Göztepe maçına hazır

Antalyaspor Göztepe maçına hazır
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 Giriş Tarihi: 14.01.2019

son 16 turu ilk maçında yarın 'yi konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör gözetiminde 'nde gerçekleştirilen antrenmana, bir süredir profesyonel takımla çalışan genç oyuncular Batuhan Berkay Fındık ve Sergen Yatağan'ın yanı sıra, 21 yaş altı takımından Bünyamin Balcı ile Cenk Şen de katıldı.

Hücum ve savunma provalarının yapıldığı antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak yarınki kupa maçı için kampa girecek.

TÜREL'DEN ANTALYASPOR'A ZİYARET

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , antrenmanı ziyaret ederek, futbolcularla ve teknik heyetle görüştü.

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik sergileyen oyuncuları tebrik eden Türel, ikinci yarıda daha iyi bir performans göstereceklerine inandığını aktardı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
Göztepe Antalyaspora konuk olacak Göztepe Antalyaspor'a konuk olacak
Antalyaspor Vainqueurü Monaco’ya kiraladı Antalyaspor Vainqueur'ü Monaco’ya kiraladı
Joel Obi Antalya’ya
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör