04 Ocak 2019, Cuma

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Antalyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 04.01.2019

, devre arası kamp çalışmalarını dayanıklılık ve kuvvet ağırlıklı antrenman ile sürdürdü.

, Belek'te devre arası kamp çalışmalarını yönetiminde sürdürüyor. Kampın 3. günündeki antrenman, Regnum Carya Sahası'nda gerçekleştirilen düz koşuyla başladı. Daha sonra eğitsel oyunla ısınma hareketleri gerçekleştirildi. Neşeli geçen eğitsel oyundan sonra istasyonlarda başlayan dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, daha sonra 4 minyatür kaleli dar alanda taktiksel çalışmalar yaptırdı. İdman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi.
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