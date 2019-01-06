07 Ocak 2019, Pazartesi

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Antalyasporda ikinci yarı hazırlıkları
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 06.01.2019

, 'de hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulübün açıklamasında, devre arası kampını Belek'te sürdüren 'da futbolcuların, günün ilk antrenmanına koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı, daha sonra pas çalışması yaptığı bildirildi.

Açıklamada, teknik direktör yönetimindeki idmanda futbolcuların, pas organizasyonunun ardından 2 gruba ayrıldığı, bir grubun minyatür kaleli alanda, diğer grubun ise kalecilerin bulunduğu alanda kuvvet ve dayanıklılık amaçlı bire bir mücadele çalıştığı ifade edildi.

Futbolcuların zorlu antrenmana rağmen neşeli çalıştıkları belirtildi.

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