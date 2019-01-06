Antalyasporda ikinci yarı hazırlıkları

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Antalyaspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 Giriş Tarihi: 06.01.2019
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulübün açıklamasında, devre arası kampını Belek'te sürdüren Antalyaspor'da futbolcuların, günün ilk antrenmanına koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı, daha sonra pas çalışması yaptığı bildirildi.
Açıklamada, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki idmanda futbolcuların, pas organizasyonunun ardından 2 gruba ayrıldığı, bir grubun minyatür kaleli alanda, diğer grubun ise kalecilerin bulunduğu alanda kuvvet ve dayanıklılık amaçlı bire bir mücadele çalıştığı ifade edildi.
Futbolcuların zorlu antrenmana rağmen neşeli çalıştıkları belirtildi.
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