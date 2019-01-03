03 Ocak 2019, Perşembe

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Antalyasporda hazırlıklar sürüyor
ANTALYASPOR A.Ş.
Giriş Tarihi: 03.01.2019

, kampındaki ikinci antrenmanını bugün yaptı.

kampındaki ilk antrenmanı sağanak yağmur altında gerçekleştiren , bugün güneşli havada çalıştı. Sahanın çevresinde yapılan düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, pas koordinasyon çalışması ile devam etti. Kaleciler ise kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde ayrı çalıştı. Teknik direktör , takıma daha sonra 4 minyatür kaleli yarım sahada taktik çalışma yaptırdı. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını akşam saatlerinde yine kamp yaptığı Regnum Carya Sahası'nda gerçekleştirecek.

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