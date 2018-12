Bülent Korkmaz: “Topladığımız puan memnun edici ama yeterli değil”

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin ilk yarısında topladıkları 27 puanın memnun olduklarını ancak yeterli görmediklerini söyledi. Korkmaz, ikinci yarı 9 maç içeride oynayacaklarını hatırlatarak, iç sahada farlı bir oyun planıyla sahaya çıkacaklarını da kaydetti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin ilk yarısını değerlendirmek üzere Atilla Vehbi Konuk Spor Tesisler'inde gazetecilerle bir araya geldi. Sezon başında iyi bir kamp yaptıklarını dile getiren Korkmaz, bunun başarıya yansıdığına vurgu yaptı. İlk 5 haftada takım olarak çok gol yediklerini ifade eden Korkmaz, daha sonraki haftalarda az gol yemeye başladıklarına ve oyuncularının performansıyla birlikte takımın düzenli bir oyun şablonu oluşturduğunu söyledi.



"TOPLADIĞIMIZ PUAN MEMNUN EDİCİ AMA YETERLİ DEĞİL"

İlk yarıyı düşündükleri puanın üzerinde tamamladıklarını ifade eden Bülent Korkmaz, "Ben, geçmiş başkan ve yöneticilere ile şimdiki başkan ve yöneticilere en az 18 puan almamız gerektiğini, bunun üzerinin ise bizim için bir kredi olduğunu söyledim. Dolayısıyla düşündüğümüz en az puanın üzerinde aldık. Bu sene de lig enteresan geçmeye başladı. Özellikle yukarı ve alt taraf çok sıkıştı diyebilirim. 3 maç üst üste alanlar hemen yukarı çıkıyorlar. Bundan dolayı topladığımız puan memnun edici ama yeterli değil. Dolayısıyla ikinci yarı belki fikstür avantajımız var, 9 maç içeride oynayacağız. Bu saha avantajını daha iyi kullanmamız gerekir" dedi.



"TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR TAKIMDA ÇALIŞMADIM"

Ligin ilk yarısında hemen hemen her oyuncudan yararlandıklarını belirten Korkmaz, "Bu bir takım için çok önemli. Mevlüt oynadığı zaman çok faydalı oldu. Sakatlandı, Doukara oynadı. O sakatlandı tekrar Mevlüt oynadı. Ön tarafta bu değişimi de iyi atlattık. Savunmada da keza öyle oldu. Sanki birbirini tamamlıyor gibiydiler. Oyuncuların takıma bakışı, kulübe bakışı, antrenmana bakışı çok önemliydi. Ben Türkiye'de böyle bir takımda çalışmadım. Çalışmayı seven, karakterli, problemi sahaya taşımayan bir oyuncu grubu vardı. Bu bizim için çok büyük bir avantajdı" diye konuştu.



"GALİP OLDUĞUMUZDA DA, MAĞLUP OLDUĞUMUZDA DA YÜZÜMÜZ GÜLÜYOR"

İlk devrede kendisini en çok üzen maçın Akhisarspor karşılaşması olduğunu aktaran başarılı çalıştırıcı, son maçta Fenerbahçe'de alınan beraberlik puanının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Oynayan tüm oyuncuların topladıkları 27 puanda katkısı olduğunu vurgulayan Bülent Korkmaz, "Nihayetinde saha içerisinde teknik direktörüyüz. Genel anlamda biz onların ağabeyi, arkadaşı ve kardeşiz. Biz öyle bakıyoruz. Çünkü biz sonuca göre karakter belirlemiyoruz. Mağlup olduğumuzda da yüzümüz gülüyor, galip olduğumuzda da. Biz sonuca odaklı davranışta bulunursak bu doğru değil. Geçmiş zamanda bu hataları yaptık açıkçası" şeklinde konuştu.



TRANSFER BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Sezonun ikinci yarısı fikstür avantajlarının olduğuna işaret eden Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, ligin ikinci yarısının son derece zor geçeceğine işaret ederek, transfer konusunda henüz karar vermediklerini dile getirdi. Korkmaz, "Lig artık ikinci yarıda başlar. Sezonun ikinci yarısı daha zor geçecek ve çok farklı olacak. Bizim belirlediğimiz bir hedefimiz var. Önce ilk hedefimizi belirleyeceğiz, ona göre yol haritamızı çizeceğiz. İkinci yarı her takım gibi bizi de zor bir sezon bekliyor. Oyun planımızı çizip, transfer olacak mı, olmayacak mı onu da belirleyeceğiz. Dolayısıyla 27 puanı yapan bu takım. Teknik direktörler ben de dahil olmak üzere hep transfer ister. Çünkü her zaman farklı düşünceleri vardır her teknik direktörün. Olacak, olmayacak bunun kararını vereceğiz açıkçası. Çünkü nihayetinde ekonomi anlamında Türkiye'deki bütün kulüpler büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bunu yaşayan kulüplerden bir tanesiyiz. Alt yapıya özellikle yatırım yapmak gerekir. Bunun temelini de attık. Bu sene alt yapıdaki oyuncuları hem kupada hem ligde oynatmak Antalyaspor'un geleceğini belirliyor. Biz bu temeli attık ama bunun üzerine inşa attık. Biz oluruz ya da olmayız. Ama bunu üzerine inşa edildiği zaman Antalyaspor'un bence 3 sene sonra bu takımda ilk 11'de oynayan 3 tane oyuncusu olacak" ifadelerini kullandı.



"FEHMİ, İLERİDE GERÇEKTEN ÇOK ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLACAK"

Son olarak Fenerbahçe maçında 90+2'de oyuna girerek Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu unvanına sahip Fehmi Koç ile ilgili görüşlerini de dile getiren Korkmaz, "Fehmi'yi biz kupada da oynatıyoruz. Darıca maçında oynattıktan sonra Doukara'nın durumunda tam netlik yoktu. Ben Fehmi'yi o zaman kadroya almayı düşündüm. Fehmi potansiyeli olan bir oyuncu. Sırf Fehmi değil, Mustafa İnan, Halil İbrahim Sergen potansiyeli olan oyuncular. İleride gerçekten çok önemli bir oyuncu olacak. Ama gelişimini iyi yapması lazım. Psikolojik, saha eğitimi, fiziksel olarak doğru şekilde gelişirse 3 sene sonra bu takımda oynayacak vaziyete gelecek. Takip etmek, özellikle ilgilenmek gerekir. Bana kupada kızıyorlar maalesef. Biraz da serzenişte bulunuyorlar, 'Niye genç oyuncular' diye. Benim için alt yapıdan çıkan genç bir oyuncunun profesyonel takımda oynaması her şeyden değerlidir" açıklamasında bulundu.

Korkmaz, Antalyaspor'un deplasmanda 15 puan topladığına ancak aynı başarıyı iç sahada yakalamadığını anımsatarak, ikinci yarı için iç sahada farklı bir oyun planıyla çıkmayı planladıklarını sözlerine ekledi.