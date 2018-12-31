Obi Antalya’ya

Antalyaspor için transfer iddiası İtalya'dan geldi. Akdeniz ekibinin Chievo'dan Joel Obi ile ilgilendiği öne sürüldü.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının flaş ekiplerinden olan Antalyaspor, transferde de kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlılar için sürpriz transfer iddiası ise İtalya'dan geldi. İtalyan basını, Akdeniz ekibinin Chievo Verona'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha Joel Obi ile ilgilendiğini yazdı. Habere göre, Nijeryalı oyuncu da Antalyaspor'da forma giymeye sıcak bakıyor. İnter altyapısından yetişen, Parma ve Torino gibi ekiplerin de formasını giyen tecrübeli futbolcunun takımında mutsuz olduğu, kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediği belirtildi. Sezon başında Torino'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Chievo Verona'ya transfer olan Joel Obi'nin sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Kırmızı-beyazlı kurmayların, Verona ekibinin yöneticileriyle temas kurduğu ve yaptıkları görüşmelerde kiralık olarak bu transferi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ettiği kaydedildi. İtalya Serie A'da Verona ekibinde bu sezon 11 karşılaşmada ter döken Obi, 1 gol kaydetti. Nijerya Milli Takımı'nda da 7 kez forma giyen Nijeryalı dinamo, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı