Antalyasporlu Chiconun burnu kırıldı

Antalyasporlu Chico'nun burnu kırıldı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe ile oynanan lig maçında sakatlanan Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya Stadında oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında Mehmet Ekici ile kafa kafaya çarpışarak sakatlanan Chico, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Chico'nun yapılan muayenesinde burnunda kırık olduğu belirlendi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, futbolcuyu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
LİGİN EN GENÇ OYUNCUSU FEHMİ KOÇ
Antalyapspor'un 2003 doğumlu futbolcusu Fehmi Koç, Fenerbahçe maçının 90+2. dakikasında Doukara'nın yerine oyuna girerek, 15 yıl 3 ay 26 gün ile Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu oldu.
Daha önceki rekor 27 Nisan 2003'te Adanaspor-Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, 15 yıl 7 ay 3 gün ile 80. dakikada oyuna giren Adanasporlu Gürhan Gürsoy'a aitti.
Fehmi Koç, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'da 3 maçta 95 dakika forma şansı bulmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!
- Beşiktaş Hernandez'i bitiriyor
- Erman Toroğlu'ndan Lucescu'ya sert eleştiri: "Hasta mısın sen ya?"
- Naim Süleymanoğlu mezarı başında anıldı
- Fatih Terim'den transfer operasyonu!
- Fenerbahçe'den Martin Skrtel’e yeni sözleşme
- Koeman’la Tolgay zirvesi
- Bursa’da gençler sahnede