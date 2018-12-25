25 Aralık 2018, Salı

ANTALYASPOR A.Ş.

Antalyasporlu Chico'nun burnu kırıldı

Antalyasporlu Chiconun burnu kırıldı
ANTALYASPOR A.Ş.
Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 Giriş Tarihi: 25.12.2018

Spor Toto 'in 17. haftasında oynanan ile oynanan lig maçında sakatlanan 'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya Stadında oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında ile kafa kafaya çarpışarak sakatlanan , ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Chico'nun yapılan muayenesinde burnunda kırık olduğu belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı , futbolcuyu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

LİGİN EN GENÇ OYUNCUSU FEHMİ KOÇ

Antalyapspor'un 2003 doğumlu futbolcusu , maçının 90+2. dakikasında Doukara'nın yerine oyuna girerek, 15 yıl 3 ay 26 gün ile 'de forma giyen en genç oyuncu oldu.

Daha önceki rekor 27 Nisan 2003'te Adanaspor-Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, 15 yıl 7 ay 3 gün ile 80. dakikada oyuna giren Adanasporlu Gürhan Gürsoy'a aitti.

Fehmi Koç, bu sezon 'nda 'da 3 maçta 95 dakika forma şansı bulmuştu.

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