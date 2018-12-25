Antalyasporlu Chiconun burnu kırıldı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Fenerbahçe ile oynanan lig maçında sakatlanan Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya Stadında oynanan karşılaşmanın 19. dakikasında Mehmet Ekici ile kafa kafaya çarpışarak sakatlanan Chico, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Chico'nun yapılan muayenesinde burnunda kırık olduğu belirlendi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, futbolcuyu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

LİGİN EN GENÇ OYUNCUSU FEHMİ KOÇ

Antalyapspor'un 2003 doğumlu futbolcusu Fehmi Koç, Fenerbahçe maçının 90+2. dakikasında Doukara'nın yerine oyuna girerek, 15 yıl 3 ay 26 gün ile Süper Lig'de forma giyen en genç oyuncu oldu.

Daha önceki rekor 27 Nisan 2003'te Adanaspor-Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada, 15 yıl 7 ay 3 gün ile 80. dakikada oyuna giren Adanasporlu Gürhan Gürsoy'a aitti.

Fehmi Koç, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'da 3 maçta 95 dakika forma şansı bulmuştu.