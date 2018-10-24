    24 Ekim 2018, Çarşamba

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Antalyasporlu Celustka ameliyat oldu

    Antalyasporlu Celustka ameliyat oldu
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    'un savunma oyuncusu , sol elinden ameliyat oldu.

    lu Celustka ameliyat oldu

    takımlarından Antalyaspor'un sağ kanat oyuncusu Memorial Antalya Hastanesi'nde ameliyat oldu. Sol elindeki 5. parmakta yer alan küçük bir kırık (fraktür) nedeniyle Op. Dr. Murat Baloğlu'nun ameliyat ettiği Celustka, 2 günlük dinlenmenin ardından tekrar takıma katılacak.

    Öte yandan, Antalyaspor sosyal medya hesabından Ondrej Celustka'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    ANTALYASPOR A.Ş. HABERLERİ
    Deplasman lideri Antalyaspor Deplasman lideri Antalyaspor
    Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
    Antalyaspor’da hedef Avrupa Ligi Antalyaspor’da hedef Avrupa Ligi
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör