24 Ekim 2018, Çarşamba
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Öte yandan, Antalyaspor sosyal medya hesabından Ondrej Celustka'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
Antalyasporlu Celustka ameliyat oldu
Giriş Tarihi: 24.10.2018
Antalyaspor'un savunma oyuncusu Ondrej Celustka, sol elinden ameliyat oldu.
Antalyasporlu Celustka ameliyat oldu
Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un sağ kanat oyuncusu Ondrej Celustka Memorial Antalya Hastanesi'nde ameliyat oldu. Sol elindeki 5. parmakta yer alan küçük bir kırık (fraktür) nedeniyle Op. Dr. Murat Baloğlu'nun ameliyat ettiği Celustka, 2 günlük dinlenmenin ardından tekrar takıma katılacak.
Öte yandan, Antalyaspor sosyal medya hesabından Ondrej Celustka'ya geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz" denildi.
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