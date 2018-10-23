    23 Ekim 2018, Salı

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Deplasman lideri Antalyaspor

    Deplasman lideri Antalyaspor
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Giriş Tarihi: 23.10.2018

    'in 9'uncu haftasını 16 puanla 4'üncü sırada tamamlayan , deplasmanda kazandığı 9 puanla ligde dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu.

    ekiplerinden , 9'uncu hafta karşılaşmasında 'u yenerek çıkışını sürdürdü. Ligde 16 puanla 4'üncü sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, lider 'ın 3 puan gerisinde zirve yarışına ortak oldu. Ligde topladığı 16 puanın 9'unu dış sahada kazanan Antalyaspor, deplasmanda en çok maç kazanan takım oldu. Dış sahada oynadığı 5 maçta 3 galibiyet elde eden kırmızı beyazlılar, kazandığı 9 puanla ligin deplasman lideri konumuna yükseldi.

    Sezona deplasmanda mağlubiyetiyle başlayan, dış sahada ikinci mağlubiyetini 'e karşı alan Antalyaspor, 'ta 3-2, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Aytemiz Alanyaspor'u da 1-0 yenme başarısı gösterdi. Kırmızı beyazlılar ligin 3'üncü haftasında dış sahadaki Beşiktaş galibiyetiyle Vodafone Park'ta ilk deplasman galibiyeti alan Süper Lig takımı unvanına sahip oldu.

    SAHASINDA GALATASARAY'A YENİLDİ
    Teknik direktör yönetimindeki Antalyaspor'un evinde oynadığı 4 maç ise 2 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlılar sahasında 3-3 sona eren ile 1-0 yenildiği Galatasaray karşılaşmasında puan kaybetti. Antalyaspor sahasında ile Demir Grup 'u 2-1 yendi.



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