Antalyasporda Trabzonspor maçı hazırlıkları

24 Ekim 2018, Çarşamba
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Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 24.10.2018
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Kulüpten alınan bilgiye göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı-beyazlı takım, önce koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Devamında ise futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Antalyaspor, 27 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak.
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