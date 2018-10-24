    24 Ekim 2018, Çarşamba

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

    Antalyasporda Trabzonspor maçı hazırlıkları
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Giriş Tarihi: 24.10.2018

    , 'in 10. haftasında konuk edeceği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

    Kulüpten alınan bilgiye göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı-beyazlı takım, önce koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Devamında ise futbolcular, teknik direktör yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi.

    , 27 Ekim Cumartesi günü 'u ağırlayacak.



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