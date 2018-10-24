Antalyasporda Trabzonspor maçı hazırlıkları

Kulüpten alınan bilgiye göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda kırmızı-beyazlı takım, önce koşu ve ısınma hareketleri yaptı. Devamında ise futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antalyaspor, 27 Ekim Cumartesi günü Trabzonspor'u ağırlayacak.