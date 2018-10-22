    22 Ekim 2018, Pazartesi

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

    Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    ’in 9. haftasında ’u sahasında 1-0 mağlup eden maçının hazırlıklarına başladı.

    , maçı hazırlıklarına başladı

    Deplasmanda 'u yenerek dış saha galibiyetlerine bir yenisini daha ekleyen Antalyaspor ilk onbirde forma giyen futbolculara izin verilirken, diğer futbolcular sabah antrenmana çıktı. 'ndeki antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, kısa bir taktiksel çalışmanın ardından dar alanda çift kale maç yaptırdı. Maçı yeşil yelekli takım kazandı. Antalyaspor, haftanın ikinci antrenmanını yarın akşam tüm takımın katılımıyla yine Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacak.

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