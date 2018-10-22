Antalyaspor’da hedef Avrupa Ligi

22 Ekim 2018, Pazartesi
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Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 deviren Antalyaspor'da yüzler gülüyor. 9 hafta sonunda 16 puanla 4. sırada yer alan Antalyaspor, lider Galatasaray'ın ise 3 puan gerisinde. Alanyaspor maçını değerlendiren Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, takımın gidişatından oldukça memnun olduklarını dile getirerek, "İki kardeş takımın mücadelesiydi. Çok da zevkli bir maç oldu. Bizim için çok ama çok önemli bir 3 puan oldu. Yeni yönetimle futbolcular ve teknik heyetle birlikte güzel bir birliktelik var. Çok olumlu pozitif bir hava var takımda bu da maça yansıdı. gidişatımız çok iyi ve bunu sürdürmek istiyoruz" dedi.
HEDEF AVRUPA LİGİ
9 hafta sonunda 4. sırada olmanın kendileri için mutluluk verici bir tablo olduğunu belirten Süğlün, bu başarıyı sürdürmek istediklerini ifade etti. Antalyaspor'un hedefinin hiçbir zaman ligde kalmak olmadığını aktaran Süğlün, "Daha önce böyle açıklamalar çok yapıldı ama bizim hiçbir zaman böyle bir açıklamamız olamaz. Biz alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız. Her zaman bir hedefimiz var. Avrupa Ligi neden olmasın? Bu hedef de zaten ilk 5'e girmek" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
Alanyaspor mücadelesinde bir ortaokulun formasıyla sahaya çıktıklarını hatırlatan Süğlün, "Dün, Barbaros Ortaokulu'nun formasıyla çıktık maça. Türkiye'de bir ilktir. Bizim için önemli olan Antalyaspor'un geleceğiyle ilgili Antalyasporlu gençler yetiştirmek ve Antalyaspor aşkı aşılamak. O yüzden deplasmanda dahi tribünümüz ful çeker. Antalya'nın son yıllarda görülmediği kadar inanılmaz bir taraftar desteği var. Daha önce yıldız oyuncular geldiği zaman doluyordu stadımız. Onları görmek için geliyordu taraftarlar. Şuandaki görüntü ise yalnızca Antalyaspor ve birlikteliğiyle ilgili bir şey. O yüzden bu bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.
"GÜNDEMİMİZDE TRANSFER MADDESİ YOK"
Transfer konusunda açıklamada da bulunan Süğlün, "Şuan için gerçekten net söyleyeyim. Şuan için böyle bir düşüncemiz yok. Çünkü çok erken daha, iyi de bir gidişatımız var ve bunu da bozmak istemiyoruz. Herhangi bir şekilde herhangi bir yere bir takviye istenirse, bunu da Antalyaspor gerçekleştirir ama devre arasında yapılan transferlerde de takıma uyumu ve katacağı değerler yönünden ince eleyip sıkı dokumak lazım. Ama dediğim gibi bizim şu anda gündemimizde böyle bir madde hiç yok" dedi
"TRABZONSPOR MAÇI ÇOK ZEVKLİ OLACAK"
Son olarak Trabzonspor maçını değerlendiren Süğlün, maçın önemini bildiklerini ve Antalyaspor için son derece önemli bir maç olacağını kaydetti. Süğlün, "Trabzon gerçekten çok iyi bir takım. Bence çok zevkli bir maç olacak. Çünkü iki takımda kapanmayıp açık oynamayı seviyor. O yüzden çok güzel bir karşılaşma olacak ama galip gelen tarafın bizim olacağına çok net inanıyorum" dedi.
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Antalyaspor’da hedef Avrupa Ligi
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, Antalyaspor’un ligde yakalamış olduğu gidişattan dolayı çok memnun olduklarını ifade etti.
Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün : "9. hafta sonunda 4'üncü olmak gerçekten Antalyaspor için mutluluk verici bir durum. Bizim hedefimiz hiçbir zaman ligde kalmak değil. Toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Her zaman bir hedefimiz var. Avrupa Ligi neden olmasın? Bu hedef de zaten ilk 5'e girmek" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 deviren Antalyaspor'da yüzler gülüyor. 9 hafta sonunda 16 puanla 4. sırada yer alan Antalyaspor, lider Galatasaray'ın ise 3 puan gerisinde. Alanyaspor maçını değerlendiren Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, takımın gidişatından oldukça memnun olduklarını dile getirerek, "İki kardeş takımın mücadelesiydi. Çok da zevkli bir maç oldu. Bizim için çok ama çok önemli bir 3 puan oldu. Yeni yönetimle futbolcular ve teknik heyetle birlikte güzel bir birliktelik var. Çok olumlu pozitif bir hava var takımda bu da maça yansıdı. gidişatımız çok iyi ve bunu sürdürmek istiyoruz" dedi.
HEDEF AVRUPA LİGİ
9 hafta sonunda 4. sırada olmanın kendileri için mutluluk verici bir tablo olduğunu belirten Süğlün, bu başarıyı sürdürmek istediklerini ifade etti. Antalyaspor'un hedefinin hiçbir zaman ligde kalmak olmadığını aktaran Süğlün, "Daha önce böyle açıklamalar çok yapıldı ama bizim hiçbir zaman böyle bir açıklamamız olamaz. Biz alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız. Her zaman bir hedefimiz var. Avrupa Ligi neden olmasın? Bu hedef de zaten ilk 5'e girmek" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'DE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK"
Alanyaspor mücadelesinde bir ortaokulun formasıyla sahaya çıktıklarını hatırlatan Süğlün, "Dün, Barbaros Ortaokulu'nun formasıyla çıktık maça. Türkiye'de bir ilktir. Bizim için önemli olan Antalyaspor'un geleceğiyle ilgili Antalyasporlu gençler yetiştirmek ve Antalyaspor aşkı aşılamak. O yüzden deplasmanda dahi tribünümüz ful çeker. Antalya'nın son yıllarda görülmediği kadar inanılmaz bir taraftar desteği var. Daha önce yıldız oyuncular geldiği zaman doluyordu stadımız. Onları görmek için geliyordu taraftarlar. Şuandaki görüntü ise yalnızca Antalyaspor ve birlikteliğiyle ilgili bir şey. O yüzden bu bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.
"GÜNDEMİMİZDE TRANSFER MADDESİ YOK"
Transfer konusunda açıklamada da bulunan Süğlün, "Şuan için gerçekten net söyleyeyim. Şuan için böyle bir düşüncemiz yok. Çünkü çok erken daha, iyi de bir gidişatımız var ve bunu da bozmak istemiyoruz. Herhangi bir şekilde herhangi bir yere bir takviye istenirse, bunu da Antalyaspor gerçekleştirir ama devre arasında yapılan transferlerde de takıma uyumu ve katacağı değerler yönünden ince eleyip sıkı dokumak lazım. Ama dediğim gibi bizim şu anda gündemimizde böyle bir madde hiç yok" dedi
"TRABZONSPOR MAÇI ÇOK ZEVKLİ OLACAK"
Son olarak Trabzonspor maçını değerlendiren Süğlün, maçın önemini bildiklerini ve Antalyaspor için son derece önemli bir maç olacağını kaydetti. Süğlün, "Trabzon gerçekten çok iyi bir takım. Bence çok zevkli bir maç olacak. Çünkü iki takımda kapanmayıp açık oynamayı seviyor. O yüzden çok güzel bir karşılaşma olacak ama galip gelen tarafın bizim olacağına çok net inanıyorum" dedi.
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