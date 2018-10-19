Süper Lig ekibi Antalyaspor bir ilki gerçekleştirecek

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor bir ilki gerçekleştirecek.





Antalya'da eğitim veren Barbaros Ortaokulu, geçtiğimiz günlerde aldığı kararla öğrencilerinin Antalyaspor formasıyla okula gelmesini serbest kılmış ve formayı okul üniforması yerine saydıklarını açıklamıştı.







Bu karar üzerine okula bir ziyarette bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, kulübe talimat vererek Alanyaspor maçına formaların göğüs kısmını Barbaros Ortaokulu'na ayrılmasını istedi. Formanın görseli Antalyaspor'un resmi hesaplarından da paylaşıldı.





Antalyaspor Barbaros ortaokulu için şu mesajı yazdı:

"Siz bizi sınıflarınıza taşıdınız, biz sizi göğsümüzde taşıyacağız"

Öte yandan Antalyaspor'un bu maçta giyeceği formalar maçtan sonra öğrencilere hediye edilecek.





Okul müdürü Recai Ocak: "Antalyaspor'un formasını okul forması olarak kabul ettik"

Forma ve ders zili uygulamasıyla ilgili bilgiler paylaşan Barbaros Ortaokulu Müdürü Recai Ocak, öğrencilerin okula istekli gelmesi için 3 yıldır çeşitli projeler ürettiklerini ve bunlardan fayda gördüklerini anlattı. Takım forması uygulamasını okul aile birliği ve öğretmenler kurulu kararıyla aldıklarını belirten Ocak, öğrencilerin çoğunluğunun Antalyasporlu olduğuna ve bu nedenden dolayı Antalyaspor'un formasını okul forması olarak kabul ettiklerini söyledi. Amaçlarının sporu sevdirmek, taraftar bilincini oluşturma olduğunu kaydeden Ocak, "Öğrenci okul formasıyla, okul eşofmanıyla derslere girebildiği gibi, Antalyaspor formasıyla tüm derslere istediği zaman gelebiliyor. Antalyaspor forması zaten kırmızı beyaz ve bizim millet olarak aşık olduğumuz renkler. Dolayısıyla hem şehrimizin takımına sahip çıkıyoruz hem de kırmızı beyazı her yerde yaşatıyoruz. Öğretmenler de öğrencilerin rol modelleridir aynı zamanda. Öğretmenlerimiz de severek, isteyerek giyiyorlar. Taraftar bilinci oluşturmak, nitelikli taraftar yetiştirmek çok önemli. Kavgadan, gürültüden uzak, dostluğun, barışın, kardeşliğin bir arada olduğu, daha doğrusu renklerin kardeşliğinin bir arada olduğu bir atmosfer oluşturmak istedik. Bu da okul idaresi, çalışanlar, öğretmenler, öğrenciler hep birlikte olacak olan bir iş. Hepimiz bu işe gönül verdik. Hem yaşadığımız şehrin takımına destek oluyoruz, öğrencilerimizi ücretsiz bir şekilde Antalyaspor'un tüm maçlarına götürüyoruz" diye konuştu.