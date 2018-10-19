    19 Ekim 2018, Cuma

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları

    Antalyasporda Alanyaspor maçı hazırlıkları
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Giriş Tarihi: 19.10.2018

    , 'in 9. haftasında ile 21 Ekim Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

    Teknik direktör , takımın hücum ve savunma hattına ayrı ayrı çalışmalar yaptırdı. İdmanın son kısmında şut çalışması yapıldı.

    , ile oynayacağı maç öncesi tesislerdeki son çalışmasını yarın sabah gerçekleştirip, Alanya'ya hareket edecek.

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