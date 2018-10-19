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Antalyaspor'da Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıkları
Giriş Tarihi: 19.10.2018
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile 21 Ekim Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.
Teknik direktör Bülent Korkmaz, takımın hücum ve savunma hattına ayrı ayrı çalışmalar yaptırdı. İdmanın son kısmında şut çalışması yapıldı.
Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi tesislerdeki son çalışmasını yarın sabah gerçekleştirip, Alanya'ya hareket edecek.
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