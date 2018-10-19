Antalya derbiye hazır

Antalyaspor’da Bülent Korkmaz, Alanya maçına iyi hazırlandıklarını söyledi

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda oynayacakları Alanyaspor'a çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Zor bir derbiye çıkacaklarını ifade eden Korkmaz, "Sakatlıkları geçen Mevlüt ve William sonradan katkı yapabilir. Bu maça çok iyi şekilde hazırlandık. İnşallah istediğimiz sonucu alırız. Futbolcularımız arasındaki aile bağları çok güçlü ve bu da karşılaşmalara olumlu yansıyor" diye konuştu. Öte yandan Akdeniz ekibi, Sedat Karabük'ü 3 yıllığına altyapı futbol direktörlüğüne getirdi. 62 yaşındaki Karabük, daha önce kırmızı-beyazlılarda antrenörlük görevinde bulunmuştu.