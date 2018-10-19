    19 Ekim 2018, Cuma

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Antalya derbiye hazır

    Antalya derbiye hazır
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 19.10.2018 Giriş Tarihi: 18.10.2018

    ’da , Alanya maçına iyi hazırlandıklarını söyledi

    Teknik Direktörü , deplasmanda oynayacakları 'a çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Zor bir derbiye çıkacaklarını ifade eden Korkmaz, "Sakatlıkları geçen Mevlüt ve William sonradan katkı yapabilir. Bu maça çok iyi şekilde hazırlandık. İnşallah istediğimiz sonucu alırız. Futbolcularımız arasındaki aile bağları çok güçlü ve bu da karşılaşmalara olumlu yansıyor" diye konuştu. Öte yandan ekibi, Sedat Karabük'ü 3 yıllığına altyapı futbol direktörlüğüne getirdi. 62 yaşındaki Karabük, daha önce kırmızı-beyazlılarda antrenörlük görevinde bulunmuştu.

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