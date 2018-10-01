    02 Ekim 2018, Salı

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Bülent Korkmaz: Bizim için önemli olan 3 puandı

    Bülent Korkmaz: Bizim için önemli olan 3 puandı
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 Giriş Tarihi: 01.10.2018

    Antalyaspor Teknik Direktörü , 1-0 yendikleri maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bizim için önemli olan 3 puandı” dedi.

    'in 7. haftasında Antalyaspor, Başkent temsilcisi 'ne konuk oldu. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Antalyaspor Teknik Direktörü maç ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, "Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Ankaragücü zaten çok koşan ve mücadele eden bir takım. Onlara ayak uydurmamız lazımdı ve bunu da yaptık. Oyuncularım müthiş mücadele etti ve gol yemeden bitirdik. Buda çok önemliydi. Çok etkili ve hızlı hücumlarımız vardı. 2. golü de bulabilirdik. Bizim için önemli olan 3 puandı. Farklı bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Birbirine saygısı ve sevgisi olan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

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