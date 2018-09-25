Süper Ligin yıldızı ölümden döndü

Antrenman sonrası Döşemealtı’nda kendi kullandığı motorla kaza yapan Antalyaspor’un başarılı file bekçisi Ruud Boffin, büyük bir tehlike atlattı.

Korkmaz: 6 haftada 10 puan iyi bir puanAntalyaspor geriden geldiCANLI! Antalyaspor - SivassporAli Şafak Öztürk: "Aykut Kocaman ile görüşmedik"Korkmaz: "Sivasspor maçını kazanırsak her şey daha iyi olacak"

Pazartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da istenmeyen bir olay yaşandı.

Akdenizmanşet'in haberine göre; Sivassporgalibiyeti sonrası dinlenmeden Perşembe günüKaradeniz Ereğli Belediyespor ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başlayan kırmızı beyazlı takımda, kaleci Ruud Boffin ölümden döndü. Dün teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan çalışma sonrası kendi motoruyla kent merkezine dönen Belçikalı kaleci, önünde seyreden 07 YY 268 plakalı midibüse çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yolu savrulan 30 yaşındaki kaleci, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavisi yapılan Ruud Boffin, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olayın görgü tanıkları, kaleci Boffin'in süratli olduğunu, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Bu sezon oynanan 6 maçta da 90'ar dakika oynayan deneyimli file bekçisinin kupa ve lig maçında oynayıp oynamayacağı sağlık kurulunun vereceği rapor sonrası belli olacak. Boffin, olay sonrası evinde dinlenmeye çekildi.