    25 Eylül 2018, Salı

    ANTALYASPOR A.Ş.

    Süper Lig'in yıldızı ölümden döndü!

    Süper Ligin yıldızı ölümden döndü
    ANTALYASPOR A.Ş.
    Güncelleme Tarihi: 25.09.2018 Giriş Tarihi: 25.09.2018

    Antrenman sonrası Döşemealtı’nda kendi kullandığı motorla yapan ’un başarılı file bekçisi , büyük bir tehlike atlattı.

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    Pazartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Antalyaspor'da istenmeyen bir olay yaşandı.

    Akdenizmanşet'in haberine göre; Sivassporgalibiyeti sonrası dinlenmeden Perşembe günüKaradeniz ile oynayacağı maçı hazırlıklarına başlayan kırmızı beyazlı takımda, kaleci ölümden döndü. Dün teknik direktör yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan çalışma sonrası kendi motoruyla kent merkezine dönen Belçikalı kaleci, önünde seyreden 07 YY 268 plakalı midibüse çarptı.

    Çarpmanın şiddetiyle yolu savrulan 30 yaşındaki kaleci, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Olay yerine gelen ambulansta ilk tedavisi yapılan Ruud Boffin, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olayın görgü tanıkları, kaleci Boffin'in süratli olduğunu, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyledi. Bu sezon oynanan 6 maçta da 90'ar dakika oynayan deneyimli file bekçisinin kupa ve lig maçında oynayıp oynamayacağı sağlık kurulunun vereceği rapor sonrası belli olacak. Boffin, olay sonrası evinde dinlenmeye çekildi.

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