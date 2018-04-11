Antalyaspor, A. Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

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Spor Süper Lig'in 29. haftasında, 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'da sahasında Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Son 3 maçını kazanarak büyük moral bulan kırmızı-beyazlılarda antrenman Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve taktik çalışmalar yapılan antrenman, 5'e 2 pas ve yarı sahada taktik maçla devam etti.