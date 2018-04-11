11 Nisan 2018, Çarşamba
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Antalyaspor, A. Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Giriş Tarihi: 11.04.2018
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Spor Süper Lig'in 29. haftasında, 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'da sahasında Atiker Konyaspor'la karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına devam etti. Son 3 maçını kazanarak büyük moral bulan kırmızı-beyazlılarda antrenman Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve taktik çalışmalar yapılan antrenman, 5'e 2 pas ve yarı sahada taktik maçla devam etti.
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