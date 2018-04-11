Antalyasporda Atiker Konyaspor hazırlığı

Antalyaspor'da Atiker Konyaspor hazırlığı
SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, pazar günü sahasında Atiker Konyaspor'la oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'in 29'uncu haftasında Antalyaspor, 15 Nisan Pazar günü saat 16.00'da sahasında Atiker Konyaspor'la karşılaşacak. Ligde oynadığı son 3 maçı kazanarak galibiyet serisi yakalayan Antalyaspor, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. 34 puanla 12'nci sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip haftanın ikinci çalışmasına ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon ve taktik çalışmaları yapılan antrenman, beşe iki oyun ve yarım sahada taktik maçla devam etti. İkiye ayrılan takımın yaptığı çift kale taktik maçı beyaz yelekli takım kazandı.
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