Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınadığını açıkladı.
Bakan Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
''MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.''
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sporun ruhuna ve Türk futboluna asla yakışmayan bu görüntüleri sahalarımızda görmek istemiyoruz.— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) December 11, 2023