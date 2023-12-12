Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Çeşitli yerlerde görevi bıraktığım yazılıyor, bunlar doğru değil. Bu şartlarda asla takımı yalnız bırakamam, görevimin başındayım" dedi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya inerek hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldırdı. Darbeyle yere düşen Meler'e yerde de bazı kişiler tekme attı. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yaşanan olaydan sonra ilk kez konuştu. Yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Belözoğlu takımdaki görevinin devam ettiğini ve bu şartlarda görevden kaçmayacağını söyledi. Halil Umut Meler'in başına gelen talihsiz, üzücü ve asla tasvip edilmeyecek bu olayda derinden bir üzüntü yaşadığını dile getiren Emre Belözoğlu, yaptığı açıklamada "Başkan Faruk Koca istifa etti. Şu anda ligin seyri ile ilgili futbol federasyonumuz kararlar verecek. Biz gelişmeleri yakından takip edeceğiz. Çeşitli yerlerde görevi bıraktığım yazılıyor, bunlar doğru değil. Bu şartlarda asla takımı yalnız bırakamam, görevimin başındayım" dedi.