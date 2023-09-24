MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyunun tamamı kontrolümüzün altında geçti. Ancak özellikle ofansif anlamda üretken olamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Konyaspor ile 1-1'lik skorla berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kafkas, "Oyuna etkili başladık. Golü de çok erken bulduk ama oyunun belli bölümünde asıl gücümüz olan pres ve geçişinde özellikle bazı oyuncuların pres yapmamasını kaynaklanan saha içinde bazı problemler oluştu. Bu problemler Ankaragücü kalesinde çok tehlikeli olabilecek seviyede ve düzeyde değildi. Fakat golü yedik. İkinci devre hem saha dizilişinde hem de oyuncu anlamında daha iyi pres yapan, geçişi biraz daha iyi yapabilen, oyun anlayışımıza ve kültürümüze uyan oyuncuları seçtik. Oyunun tamamı kontrolümüzün altında geçti. Ancak özellikle ofansif anlamda üretken olamadık. Yani toplu ve topsuz oyunu kontrol etmemize rağmen onun da nedenleri üç orta sahanın ceza sahası içinde koşu yapmama, ceza sahası içinde koşu yapmamasından kaynaklanan üretkenlik anlamında problemlerimiz oluştu. Aslında üç puana yakın taraf Ankaragücü'ydü ama dediğim gibi bazı oyuncuların maalesef seviyelerin altında olması maçı kazanamamamıza neden oldu" değerlendirmesinde bulundu.