Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Sivasspor sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçta gülen taraf 3-1'lik skorla Başkent temsilcisi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 5. haftada EMS Yapı Sivasspor ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı.

Çekişmeli maçta gülen taraf 3-1'lik skorla konuk ekip oldu. Ankaragücü'nün galibiyet sayıları 31. dakikada Olimpiu Morutan, 66. dakikada Tolga Ciğerci ve 90+5'te Cephas'tan geldi. Sivasspor'un tek golünü ise 18. dakikada Samu Saiz kaydetti.

Ev sahibi takımda 59. dakikada Clinton N'Jie ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Ankaragücü 5 puanla 13. sıraya yükseldi. Sivasspor ise 5 puanla 14. sırada kaldı.