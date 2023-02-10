Ankaragücü'nden forma desteği paylaşımı!

Ankaragücü'nden ülkemizi derinden sarsan depremin ardından anlamlı bir destek etkinliği geldi. Başkent ekibi üzerinde depremden etkilenen şehirlerin yazdığı siyah formayı satışa çıkardı.

Ankaragücü'nden ülkemizi derinden sarsan depremin ardından anlamlı bir destek etkinliği geldi. Başkent ekibi üzerinde depremden etkilenen şehirlerin yazdığı siyah formayı satışa çıkardı.



İŞTE ANKARAGÜCÜ'NÜN PAYLAŞIMI!



Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz.



Satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel "Umut" formamız şimdi ön satışta!



