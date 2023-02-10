Ankaragücü'nden forma desteği paylaşımı!

Ankaragücü'nden ülkemizi derinden sarsan depremin ardından anlamlı bir destek etkinliği geldi. Başkent ekibi üzerinde depremden etkilenen şehirlerin yazdığı siyah formayı satışa çıkardı.
İŞTE ANKARAGÜCÜ'NÜN PAYLAŞIMI!
Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz.
Satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel "Umut" formamız şimdi ön satışta!
Umutlarımızı birlikte yeşerteceğiz 🙏— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) February 10, 2023
Satışından elde edilecek gelir depremden etkilenen vatandaşlarımıza gönderilecek olan özel "Umut" formamız şimdi ön satışta!
🔗 https://t.co/Z01GxzqUlK pic.twitter.com/fhVcxIZLJX