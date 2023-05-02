MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile 4 Mayıs Perşembe günü yapacakları yarı final ilk maçı için oyun stratejilerinin hazır olduğunu söyledi.

Kafkas, takımının Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarına Medipol Başakşehir maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

İki takımın da maça çok önem verdiğini vurgulayan Kafkas, "İki ayaklı maç, orada alacağımız sonuç ne olursa olsun eğer turu geçmek istiyorsak Ankara'da geçeceğiz. İyi ve kaliteli bir maç olacak, maç planımızı stratejimizi iki maç üzerinden yaptık. Orada nasıl oynayacağımızı, burada nasıl oynayacağımızı tasarladık ve çalışmalarımızı ona göre planladık. Alınacak sonuç ne olursa olsun burada geçeceğimizi bilmemiz lazım." diye konuştu.

Takımdaki sakatlıklara da değinen Kafkas, "Uros Radakovic'in dün maalesef tekrar sakatlığı nüksetti bugün MR'ı var. Hasan Ali Kaldırım'ın ufak bir fıtık sorunu var, umuyorum 15 gün içinde tekrar aramıza katılacak. Onun dışında Trabzonspor maçından cezalı Kevin Malcuit var, bunların dışında takımımız tam" dedi.

Kupa için özel bir motivasyon olup olmadığına yönelik soru üzerine ise Kafkas, "Kupayı kazanmak istiyoruz. Özel motivasyon olarak zaten başkanımızın açıkladığı bir prim var. Kupayı almanın manevi değeri bence paradan çok önemli. Ben hem oyunculuğumda hem antrenörlüğümde bu kupayı kazandım. O resmin içine girebilmek o taraftarı tekrar sevindirmek çok önemli." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'deki hedefleriyle ilgili soruları da yanıtlayan Kafkas, VavaCars Fatih Karagümrük'ün altındaki her takımın durumunun kritik olduğunu belirterek, "Ligde de maçları kazanıp bir an önce yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz." diye konuştu.

Uros Radakovic için bugün çekilecek MR'dan sonra net bilginin oluşacağını belirten Kafkas, "Sezonu maalesef kapatabilir, ona çok üzüldüm ama MR'dan sonra daha net bilgiyi paylaşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

ATAKAN VE MUJAKIC'İN DEĞERLENDİRMELERİ

MKE Ankaragücü oyuncularından Atakan Çankaya ise takım olarak çok çalıştıklarını belirterek, "Hedefimiz tabii ki finale kalmak ve Ankaragücü'nü Avrupa'ya götürmek. Tüm takım olarak inancımız bu, kupaya ulaşmak istiyoruz. Ligde de kalıcı bir Ankaragücü olmak istiyoruz, bunun için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte ligde kalmak ve kupada da finale kalıp kupayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolculardan Nihad Mujakic ise Türkiye Kupası'nda çok önemli bir maça çıkacaklarını dile getirerek, "Ama kendimize güvenimiz tam çünkü Beşiktaş ve Trabzonspor gibi bu ligin önde gelen takımlarını daha önce ekarte etmeyi başardık, bu seferde aynı şeyi yapacağımıza inanıyorum. Bu galibiyetten sonra inşallah ligde sürdürdüğümüz pozitif formu geliştireceğiz." diye konuştu.

Mujakic, formunun çok iyi olduğunun hatırlatılarak kendi oyununu nasıl değerlendirildiği sorusunu, "Bu büyük performanstan dolayı takım arkadaşlarımı tebrik etmek gerek onlar sayesinde bu yüksek seviyeye ulaştım umarım aynı şekilde sezonun geri kalanında da tek bir kişi olarak değil iyi bir takım olarak güzel şeyler başaracağız." diye yanıtladı.